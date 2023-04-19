وهبي: “كنتمنى أن الفقهاء يبعدو على السياسة ويناقشو غي الدين”
هبة بريس - الرباط
علق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على انخراط “الفقهاء” في النقاش للدائر حول تعديل عدد من القوانين المتعلقة بالأسرة والمجتمع.
وقال وهبي خلال استضافته بالندوة الفكرية لمؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء “الناس لللي كتبو عليا أنني كافر وجاهل راني جلست وتذاكرت معاهوم، ربما جاهل بجهلهم، ومعارفينش بأنني ابن سوس والمدارس العتيقة والناس ديال سوس من حفظة القرآن، كيشوفوني غير داك الوزير اللي لابس لكومبلي وجالس فالرباط ونساو أصلي”
وأضاف الوزير قائلا “كنتمنى أن الفقهاء يبعدو على السياسة ويبقاو يناقشو غي الأمور الدينية، يخليونا شوية نتذاكرو ونتناقشو ونتبادلو آرائنا”، مسترسلا بالقول: “راه راوي الكفر ليس بكافر.. الحوار والنقاش يجدد الدين ويقويه، لكن التزمت والقمع واعابار الآخر كافر وجاهل هو مفسدة كبرى ومطلقة”
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أقول لوهبي يجب أن يشتغل في في السياسة وأن يترك ركائز الأمة والدين الإسلامي لأنه سيحاسب أمام الله وهناك في السياسة بحور إذا أراد أن يشتغل بعيدا عن جذور الأمة
هذه اسمها فصل الدين عن الدولة. يعني العلمانية؟ يعني المغرب ليس له مرجعية إسلامية ولا شيء آخر؟
وزير العدل والحريات السيد وهبي لا يصلح لقيادة العدل ويجب تقديم استقالته للفضائح المتراكمة عليه ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم زمن التفاهة وعلى رجال الدين مشاركة اراءهم في قضايا الأسرة لبناء مجتمع متماسك وقوي ..
انت ايضا بعد على الامور لي حاسم فيها الدين. لماذا تريد ان تحل ما حرم الله .والله ان امرك عسير عند ربك
اذا اعطى الذئب النصيحة…
من انت لكي تطلب هذا الطلب يا عبد اسيادك؟
على الاقل الخطباء يتكلمون بنصوص شرعية
حكومة فاشلة بكل المقاييس في كل القطاعات..
أسوء حكومة مرت في تاريخ المملكة المغربية حسبي الله ونعم الوكيل وعلى رأسها وزارة العدل..
اللهم إن هذا منكر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لاتواخدنا بما فعل السفهاء منا..
رجل عاش الحرمان كثيرا في حياته ومتعال ومتعجرف لا يحب النزاهة والديمقراطية وهذا ملموس ..
وزير أبان عن سذاجته وغبائه في تسيير قطاع العدل وهو قطاع حساس جدا..
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وان يتدخل المجلس الأعلى للحسابات..
وزير يجب عرضه على أخصائي نفسي وعقلي ..
وزير لا مبادئ له ولا اخلاق ولا رؤية مستقبلية للاسف لا مصداقية له انها بداية نهايته…
السياسة جزء من الدين، وأن الإسلام دين ودولة، بل هو نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا.
العلمانية التي تعني فصل الدين عن الدولة و السياسة.
نفي العلاقة بين السياسة والدين قضية جدلية حديثة بين المفكرين الإسلاميين وخصومهم العلمانيين.
– العلاقة بين السياسة والدين قوية وراسخة في الفكر الإسلامي،
– الفكر السياسي الإسلامي (في عمومه) لا ينفك عن أصوله الدينية، وجذوره الشرعية، وبيئته الإسلامية، وتجربته التاريخية.
– العلمانية ليست دينا، ولا هي بديلة عن الدين، بل هي أفكار بشرية تسعى لفصل الدين عن الحياة وليس الدولة فحسب، ولدت في المجتمعات الغربية، وذلك على إثر طغيان الكنيسة وتطبيقها الخاطئ للدين، وترسيخها لنموذج الدولة “الثيوقراطية” التي يحكم فيها رجال الكنيسة باسم الإله، وتلك مفاهيم لا تمت لنظام الحكم الإسلامي ومبادئه بصلة.
– السياسة تحتاج إلى الدين كي يوجهها نحو الحق والخير، و يعصمها من الظلم والشر، ويكبح جماح القائمين عليها من الاستقواء بالسلطة أو الغرور بالقوة، أو الانحراف إلى الفساد والانغماس في الشهوات.
تبارك الله على راو الكفر ديالنا …. اروينا من كفر فكرك … إدا كان جلالة الملك هو من احال المدونة على العلماء لما طلبت الاحزاب التحكيم …. من انت يا من يستحضر اصوله حتى عندما يريد دخول المرحاض
هو من المستحيل فصل الدين على السياسة او الفلسفة لان العلم واحد و من باب واحد إلا الشيطاني الذي اخد من الدين باطله و و من العلم ظلاله هناك الإجهاد في الشك و الضلال يبلغ الى الوهم الذي يرد الكذب حقيقة الضلالة في المعاملات و الحقوق إلى أين أدت كان على علماء الدين قول كلمة الحق قبل فوات الأوان و الوصول إلى الباب المسدود الأن الباطل صبح الحق و الحق حقيقة ممنوع قولها لأنها الأصل الأن لا يمكن الرجوع إلى اليقين و الدين كلنا نعرف اننا في المناهج الألحادية فصل الدين عن الدولة اي الجماعة ان الدولة سياسية و على ملة الكفر ان كل رجل الدولة هو كافر هذا غير صحيح هناك مؤمنين و صالحين و يتعاملون بالدين الدين هو إعطاء كل دي حق حقه بدون إطالة و لا بطلان ليس السياسة التي تستعمل القوانين المنع و البطلان بأسم السلطة او الطاغوة الأن الصراع بين الاشتركين و المسلمين عاد بقوة كأن الإنسانية تدور في دايرة مغلقة هذا رأي و الله اعلم و اعرف ان الملحدين الذين يرون ان لا حكم الا حكم الدولة و ان الله لا وجود له و لا يوم آخر و لا جنة و لا نار لا يعجبهم هذا القول إن الله حق و إن الساعة لآتية و أن الله يبعث من في القبور
ونتمنا انت ان تبتعد عن السياسة لانك لست اهلا لها
كون كان فقهاء المغرب يتدخلون في السياسة. كون كما كنتي وزير ونحن نعرف انك لا ترضى بالمغرب واولادك تادبهم وتعلمهم عند هاذوك لي بالي بالك. فانت غني باموال المغرب . فاطلب من الله اي يقر عينك ويفتح عليك ابواب كل شيء.والحمد لله رب العالمين.
وأنا اطالب فقط بمحاسبة الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به اللهم قد بلغت