البيجيدي:  نستنكر الاعتقال التعسفي ل”الغنوشي”

2023-04-19 / 10:16
13
هبة بريس - الرباط

علق حزب العدالة والتنمية، على اقدام السلطات التونسية على اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقال الحزب في بلاغ له “في تطور خطير في الأزمة السياسية التي تشهدها تونس الشقيقة، أقدمت قوات أمنية على اعتقال الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب سابقا ورئيس حركة النهضة التونسية.”

وأمام هذا الوضع المقلق، يضيف البلاف، ف”إننا في حزب العدالة والتنمية بالمغرب، نستنكر هذا الاعتقال التعسفي، الذي سبقته اعتقالات لقيادات في المعارضة، وهو ما من شأنه أن يعمق هذه الأزمة ويسد الطريق على كل إمكانية لحلها عن طريق الحوار بين كل الفرقاء في تونس.”

ودعا الحزب في هذا الصدد إلى إعلاء صوت العقل وتغليب الحكمة والمبادرة إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بتونس وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي، والتعجيل بفتح حوار وطني حتى تنعم تونس الشقيقة وشعبها بالاستقرار والازدهار.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سانشيز: المغرب بلد “صديق” و”حليف أساسي” لإسبانيا

سانشيز: المغرب بلد “صديق” و”حليف أساسي” لإسبانيا

2023-04-19 / 12:45
Photo of وهبي: “لا أسعى لمواجهة أي كان.. و هدفي مواجهة التخلف والتزمت”

وهبي: “لا أسعى لمواجهة أي كان.. و هدفي مواجهة…

2023-04-19 / 10:58
Photo of وهبي: “كنتمنى أن الفقهاء يبعدو على السياسة ويناقشو غي الدين”

وهبي: “كنتمنى أن الفقهاء يبعدو على السياسة ويناقشو غي…

2023-04-19 / 10:40
Photo of جرادة ..”رئيس الجماعة” متهم بالإنفرادية في القرارات ومطالب باستقالته

جرادة ..”رئيس الجماعة” متهم بالإنفرادية في القرارات ومطالب باستقالته

2023-04-18 / 23:09
Photo of مجلس المستشارين..انطلاق الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية

مجلس المستشارين..انطلاق الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية

2023-04-18 / 23:02
Photo of الحكومة الإسبانية..العلاقات بين الرباط ومدريد تقوم على “الاحترام المتبادل”

الحكومة الإسبانية..العلاقات بين الرباط ومدريد تقوم على “الاحترام المتبادل”

2023-04-18 / 18:37
Photo of أخنوش يواصل عقد لقاءات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي

أخنوش يواصل عقد لقاءات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي

2023-04-18 / 17:18
Photo of بوريطة: المغرب يقدم كل أوجه الدعم لليبيا

بوريطة: المغرب يقدم كل أوجه الدعم لليبيا

2023-04-18 / 13:53
Photo of ميارة يتباحث مع وفد عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للنيجر

ميارة يتباحث مع وفد عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي…

2023-04-18 / 10:51
Photo of هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2023-04-18 / 09:58

‫13 تعليقات

  5. اعتقال راشد الغنوشي من طرف البلطجية التونسية ضربة موجعة للديمقراطية في تونس…

  9. وهل نسي بنكيران موقف الغنوشي من انشاء اتحاد مغاربي من دون المغرب واقتصاره على ليبيا وتونس والجزائر وهل فعلا بنكيران يتعاطف مع عدو للمغرب ومؤسساته وهل الغنوشي وبنكيران يدينان الاسلام والباقي يدين دينا اخر . وهل نسي بنكيران ام تعالى عن مواقف المغرب ضد كل من يحارب وحدته الترابية .إن الأوان لحزب العدالة والتنمية بإعداد لفيف حول هذيان هذا الشخص وعدم قدرته على التركيز بصفته كاتبا للحزب .

  12. اللهم أت بفرج من عندك للمسلمين و المؤمنين في هذا الزمان الذي انتصر فيه الطاغوة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق