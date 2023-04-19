البيجيدي: نستنكر الاعتقال التعسفي ل”الغنوشي”
هبة بريس - الرباط
علق حزب العدالة والتنمية، على اقدام السلطات التونسية على اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وقال الحزب في بلاغ له “في تطور خطير في الأزمة السياسية التي تشهدها تونس الشقيقة، أقدمت قوات أمنية على اعتقال الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب سابقا ورئيس حركة النهضة التونسية.”
وأمام هذا الوضع المقلق، يضيف البلاف، ف”إننا في حزب العدالة والتنمية بالمغرب، نستنكر هذا الاعتقال التعسفي، الذي سبقته اعتقالات لقيادات في المعارضة، وهو ما من شأنه أن يعمق هذه الأزمة ويسد الطريق على كل إمكانية لحلها عن طريق الحوار بين كل الفرقاء في تونس.”
ودعا الحزب في هذا الصدد إلى إعلاء صوت العقل وتغليب الحكمة والمبادرة إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بتونس وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي، والتعجيل بفتح حوار وطني حتى تنعم تونس الشقيقة وشعبها بالاستقرار والازدهار.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6
0
13 تعليقات
اللهم إننا نعوذ تونس وشعبها بك من الغنوشي واتباعه وانصاره وشرهم ..
قيس سعيد امر باعتقال الغنوشي بعد تورطه في عدة قضايا تمس امن البلاد ..
الغنوشي افتضح أمره واعتقاله كان واجبا ..
اللهم نودعك شعب تونس الشقيق ..
اعتقال راشد الغنوشي من طرف البلطجية التونسية ضربة موجعة للديمقراطية في تونس…
يجب فتح حوار حول هذا التعسف القمعي الذي سلب حرية الغنوشي وقيادته ..
يجب إطلاق سراح الغنوشي ..
بنكيران يستنكر اعتقال الغنوشي وهو لا يعلم سبب اعتقاله ..
وهل نسي بنكيران موقف الغنوشي من انشاء اتحاد مغاربي من دون المغرب واقتصاره على ليبيا وتونس والجزائر وهل فعلا بنكيران يتعاطف مع عدو للمغرب ومؤسساته وهل الغنوشي وبنكيران يدينان الاسلام والباقي يدين دينا اخر . وهل نسي بنكيران ام تعالى عن مواقف المغرب ضد كل من يحارب وحدته الترابية .إن الأوان لحزب العدالة والتنمية بإعداد لفيف حول هذيان هذا الشخص وعدم قدرته على التركيز بصفته كاتبا للحزب .
حسبي الله ونعم الوكيل على الأنظمة العربية القمعية ..
كل التضامن مع الغنوشي ..
اللهم أت بفرج من عندك للمسلمين و المؤمنين في هذا الزمان الذي انتصر فيه الطاغوة
هل نسيتم هاد الغنوشي لكيسب في المغرب الله اعطي ليه الاعدام