مصر.. هاكر يسرق محتوى إذاعة القرآن ويبيعه

2023-04-19 / 10:00
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هبة بريس - وكالات

تعرضت إذاعة القرآن الكريم المصرية، للقرصنة وسرقة محتواها الإذاعي وبيعه داخل مصر وخارجها من البلدان العربية والإسلامية.

في التفاصيل، قام هاكر مصري بسرقة محتوى الإذاعة وبيعه بمقابل مادي، واستخدم أحدث أساليب التخفي الرقمي للهروب من الملاحقة الأمنية وبالمخالفة للقانون. وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بإنشاء وتصميم وإدارة تطبيق إلكتروني مقرصن يقوم من خلاله ببث المحتوى الخاص بإذاعة القرآن الكريم المصرية التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لعدد كبير من المشتركين فى مصر والعالم العربي والإسلامي، وأنه قد اتخذ من مسكنه مقرًا لإدارة وتشغيل التطبيق مستخدمًا أحدث أساليب التخفي الرقمي للهروب من الملاحقة الأمنية وبالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، تم استهداف العقار المستخدم لإدارة التطبيق الإلكتروني المشار إليه وأمكن ضبط المذكور.

بالتفتيش فى حضوره تم العثور على هاتف محمول عليه آثار ودلائل على إدارة التطبيق الإلكتروني وفلاش ميموري تحتوي على المصدر البرمجي للتطبيق الإلكتروني، وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير التطبيق الإلكتروني وارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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