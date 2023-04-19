“مال الدنيا” يشهد تألق دلال الغزالي على MBC5

2023-04-19 / 11:12
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القسم الفني: هبة بريس

لفتت الفنانة و مقدمة البرامج المغربية، دلال الغزالي أنظار المشاهد المغربي خلال شهر رمضان من خلال مشاركتها في المسلسل الدرامي ‘‘مال الدنيا ”الذي يبث على قناة MBC5 ومنصة “شاهد”.

وخطفت ملكة جمال العرب لسنة 2017 قلوب المشاهدين خلال المسلسل الذي تجسد فيه دور “ندى”، وذلك بسبب قدرتها على تجسيد واتقان مختلف الأدوار، مما خلف أصداء ايجابية لدى الجمهور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعية.

وتشارك دلال الغزالي بطولة مسلسل ”مال الدنيا” بجانب كوكبة من النجوم المغاربة كرشيد الوالي، ومحسن مالزي، وناصر أقباب، وهدى مجد وغيرهم من الممثلين، المسلسل من اخراج أحمد اكساس وإنتاج شركة Cedars Art Production، فيما عاد تنفيذ الإنتاج لشركة. “Sigma”

ويعتبر ظهور الفنانة دلال الغزالي، في دور “ندى” إضافة نوعية لمشوارها المهني الذي يحفل بالعديد من الأدوار في مجال التمثيل.

مال الدنيا مسلسل درامي يتناول قصة رشيد الذي يحاول إنقاذ مشروعه الذي استثمر فيه كل مدخراته، لذلك يتخذ على مضض شريكا له، غير مدرك أن هذا التعاون سيفتح عليه أبواب الجحيم.

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