لاعب عبد الحميد الصابيري يحيي ليلة القدر بمسجد جنوة

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

في إطار مواكبتنا موقع هبة بريس، لأنشطة مغاربة إيطاليا بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتي أستهلت منذ أولى أيام هذا الشهر المبارك في مجموعة من المدن ، لا سيما ميلانُـو والمناطق القريبة منها ، والتي توجت بتنظيم العديد من حفلات الإفطار الرمضانية ، وتميزت إلى جانب المسلمين ، إشراك معتنقي الديانات الأخرى ، على سبيل غيابات وأهداف متنوعة تصب في مجملها إلى ترويج القيم الإسلامية السمحاء .

وفي هذا السياق، أحيى لاعب المنتخب المغربي عبد الحميد الصابيري بالمركز الإسلامي جنوة شمال غرب إيطاليا يوم أمس، ليلة القدر المباركة، حيث إمتلأ المسجد ومرافقة بأعداد غفيرة من المصلين المغاربة الذين حجو إليه من مناطق مختلفة من ضواحي المدينة وخصصت اسقبالا شعبيا للاعب المنتخب المغربي.

وقد ذكر خطيب المركز بدور المسجد في الإسلام، وكيفية عمارته، وثواب الصلاة فيه مع الجماعة مستشهدا بكتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم…. وبعد أداء صلاتي العشاء والتراويح ، ودعاء ختم القران الكريم ، نُظم حفل عشاء جماعي على شرف لاعب عبد الحميد الصابيري لفائدة جموع المصلين الذي شاركو في هذه الليلة الروحانية الربانية ، إحياءا لما جرت عليه العادة عند المسلمين وخصوصا منهم المغاربة مع هذه الليالي الربانية .

ولقيت هذه المباردة التي ما فتأت المركز الإسلامي بجنوة تنظمهما ، ثناءا من طرف الحاضرين ، لا سيما للذين مولو ماديا أو مؤنة لتنظيم هذا الحفل .

تجدر الإشارة إلى أن المركز الإسلامي بمدينة جنوة يستقبل عدد غفير من المصلين من جنسيات مختلفة ، أغلبيتهم مغاربة ، كما تُعتبر الجمعية المسيرة له من أنشط الجمعيات إحياءا للمناسبات الدينية ، وخصوصا خلال رمضان .

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