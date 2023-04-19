مراكش.. ترويج أدوية مهربة يجر شخصا للاعتقال

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الثلاثاء 18 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج أدوية مهربة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بالمنطقة القروية “أولاد حسون” بضواحي مدينة مراكش، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج مواد صيدلية مهربة بدعوى استخدامها في تسهيل الإجهاض، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 60 قرصا طبيا مهربا من هذه المواد المضرة بالصحة العمومية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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