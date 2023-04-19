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طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-04-19 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، نزول زخات رعدية مع هبات رياح مصحوبة برعد وقد تكون مرفوقة كذلك ببرد محلي فوق كل من مرتفعات الأطلس والسهول الغربية المجاورة لها، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس، والريف والمنطقة الشرقية.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية أخرى متفرقة ومصحوبة برعد فوق الجنوب-الشرقي للبلاد، إلى جانب تساقط أمطار جد خفيفة ومحلية خلال الصباح فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، وسهول المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ خلال الليلة الموالية تشكل سحب منخفضة وكثيفة على السواحل والسهول الوسطى، وكذا فوق شمال المنطقة الشرقية، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية ، مع تناثر الغبار بشمال الأقاليم الصحراوية والجنوب-الشرقي وشرق البلاد، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي و شمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 12 و 19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستعرف درجات الحرارة العليا بعض الارتفاع الطفيف بالجنوب وبمنطقة سوس، بينما ستكون في انخفاض ملموس بباقي الجهات.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان، ثم سيصبح هائجا خلال الزوال، ما بين طنجة والعرائش ، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان والعيون، وهائجا بباقي السواحل.

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