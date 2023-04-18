جهة الشرق ..حزب الأصالة والمعاصرة يجدد هياكله التنظيمية

هبة بريس : وجدة

تحت اشراف الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق بقيادة عبد النبي بعوي وعضو المكتب السياسي، عقد حزب الأصالة والمعاصرة مؤتمرات إقليمية على مستوى جهة الشرق، تحت شعــار: “التنظيم الحزبي دعامة أساسية لبناء دولة الحق والقانون”.

وشهدت المؤتمرات الإقليمية، حضور مناضلات ومناضلي الحزب، حيث تركزت عدد من المداخلات بتجديد العزم على المضي قدما في العمل الجاد والمتواصل لمنتخبات ومنتخبي ومناضلات ومناضلي الحزب، وذلك تماشيا مع دينامية حزب الأصالة والمعاصرة في المرحلة الراهنة، والتي تسعى إلى تعميق أواصر التواصل المؤسساتي والتنسيق بين مكونات الحزب وهياكله التنظيمية.

وأجمع المتدخلون على أهمية هذه المحطة التنظيمية والانخراط في مسار تخليق الحياة الحزبية والعامة والإسهام الجاد والمسؤول في النقاش العمومي وتنزيل مخرجات المشاريع الكبرى اقتصاديا واجتماعيا وتفعيلها، مع ضرورة توسيع دائرة اللقاءات الحزبية لتعزيز التواصل بين المناضلات والمناضلين، باعتبارها فضاءا للحوار وتبادل الآراء السياسية والفكرية وصناعة المقترحات والقرارات وصياغة المواقف لحزب سياسي أبى إلا أن يرفع شعار الحداثة، والتي لا تقتصر على كونها شعارا فقط بل تحد كبير سيجعل المغرب دولة ومجتمعا منفتحا على كل التجارب الإنسانية والأفكار الكونية وإعادة النظر في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتصحيح الاختلالات الكبرى، وذلك بإشراك الفاعلين السياسيين وتنظيمات المجتمع المدني وفق الديمقراطية التشاركية لإنجاح تلك الأوراش

وفي جود ديمقراطي؛ خلصت أشغال المؤتمرات الإقليمية على صعيد جهة الشرق، بعمالة وجدة انجاد اسفرت إلى انتخاب سامر عبد الرحمن رئيسا للمجلس الإقليمي وخديجة الدويري أمينة إقليمية، بإقليم بركان آلت الى محمد جلول رئيسا للمجلس الإقليمي ومحمد إبراهيمي أمينا إقليميا، بإقليم الناظور تم انتخاب عبد الواحد بودهن رئيسا للمجلس الإقليمي و أحمد المحمودي أمينا إقليميا، بإقليم الدريوش الى الراضي ورغي رئيسا للمجلس الإقليمي و المصطفى بن شعيب أمينا إقليميا، وبإقليم جرادة اسفرت الى عبد الرحمان بحوص رئيسا للمجلس الإقليمي و رضوان بوكطاية أمينا إقليميا، وبإقليم تاوريرت الى توفيق قدوري رئيسا للمجلس الإقليمي وصليحة حاجي أمينة إقليمية.

وفي ختام هذا المؤتمرات الإقليمية؛ اتفق الجميع على التماسك الحزبي والعمل المنتظم والمسؤول وفق للمبادئ العامة لحزب الأصالة والمعاصرة حتى يتبوأ مكانة مهمة في الاستحقاقات المقبلة

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