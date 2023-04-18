الرباط : الرصاص لتوقيف مبحوث عنه استعمل الكلاب الشرسة لتهديد الأمن

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اضطرت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط، مساء اليوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، لاستعمال أسلحتهم الوظيفية في تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وكانت دورية الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه لكونه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة، وهو ما اضطر موظفي الشرطة لإطلاق رصاصتين أصابتا الكلب المذكور.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المشتبه فيه، حيث تم إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0