سطات : فتاة قاصر حامل .. والتهمة تلاحق الأب

2023-04-18 / 22:22
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هبة بريس_ سطات

كشفت مصادر هبة بريس، أن عناصر الدرك الملكي بمدينة ابن احمد بسرية سطات، فتحت تحقيقا على خلفية شبهة اعتداء جنسي تعرضت له فتاة قاصر على يد والدها نتج عنه حمل، حيث قادت التحقيقات إلى اعتقال المشتبه فيه الرئيسي ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة تمهيدا لعرض على أنظار العدالة.

وأضافت ذات المصادر، أن تفجير القضية التي لازالت التحقيقات جارية حولها، جاءت بعد ورود شكوك لدى الأم بكون ابنتها ذات 13 ربيعا، تظهر عليها علامات حمل، مما جعلها تتقدم بشكاية في الموضوع في مواجهة زوجها.

عناصر الدرك الملكي وتحت اشراف قائد السرية، و بتعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات، استمعت للزوج والزوجة، ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضه على أنظار القضاء.

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