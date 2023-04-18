تجديد الحظيرة 2023..الشروع في استقبال طلبات تجديد وتكسير المركبات

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم إعطاء انطلاقة برنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي برسم سنة 2023 عبر المنصة الالكترونية “tajdid-hadira.narsa.gov.ma”

وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن هذه العملية ستتم، عبر مرحلتين، الأولى: ابتداء من 19 أبريل 2023، حيث سيتم فتح باب التسجيل عبر المنصة المشار إليها أعلاه، بالنسبة للمقاولات الراغبة في الاستفادة من منحة تجديد ومنحة تكسير المركبات والتي لا تتوفر على حساب ساري المفعول لولوج هذه المنصة.

فيما تهم المرحلة الثانية: الشروع في استقبال طلبات تجديد وتكسير المركبات من خلال نفس المنصة، ابتداء من 15 ماي 2023.

وأشار البلاغ إلى أن الحسابات التي تم إحداثها سنة 2022 عبر نفس المنصة تبقى سارية الصلاحية، ويمكن للمقاولات المعنية الاحتفاظ بها من أجل إيداع طلبات جديدة برسم سنة 2023 ، وذلك عند الشروع في المرحلة الثانية سالفة الذكر.

كما أن الطلبات المودعة سواء عبر المنصة برسم سنة 2022 أو تلك المودعة سابقا مباشرة لدى المصالح المختصة للوزارة والتي لم تحصل على الالتزام بالنفقة، تعتبر لاغية ويتوجب على المعنيين بالأمر تقديم طلبات جديدة في هذا الشأن، عبر المنصة الإلكترونية سالفة الذكر.

وستعمل المصالح المختصة بالوكالة، حسب المصدر ذانه، على مواكبة المهنيين من خلال المديريات الجهوية للوكالة، أو عبر البريد الإلكتروني prepac@narsa.gov.ma

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