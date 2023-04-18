دوري أبطال أوروبا.. ميلان إلى نصف النهائي بتعادله مع نابولي
هبة بريس _ رياضة
عبر ميلان الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بتعادله مع مواطنه ومضيفه نابولي 1-1 على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” في إياب ربع النهائي الثلاثاء.
وافتتح ميلان التسجيل عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو، قبل أن يدرك نابولي التعادل عن طريق النيجيري العائد من الإصابة فيكتور أوسيميهن (90+3).
ويلعب ميلان في نصف النهائي مع المتأهل من ربع النهائي الآخر بين مواطنه إنتر وبنفيكا البرتغالي اللذين يلتقيان على ملعب “جوسيبي مياتسا” الأربعاء، علما أن إنتر فاز ذهابا 2-0.
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8 تعليقات
الف مبروك لفريق ميلان الايطالي على هذا الفوز المستحق..
ميلان الإيطالي فريق لاول مرة يعبر إلى النصف النهائي..
ميلان بلغ نصف نهائي الذي لم يسبق له منذ 2007 ..
هنيئا لفريق ميلان الايطالي بهذا الفوز المستحق عن جدارة واستحقاق..
مليون مبروك للمنتخب الميلاني والجمهور وعشاق فريق ميلان الايطالي..
بصفتي من محبي ميلان الايطالي هنيئا لنا بهذا الفوز الثمين..
بلوغ ميلان نصف نهائي من بين افضل انجازاته هاته السنة..
مبروك للنادي milan ac ..