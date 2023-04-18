دوري أبطال أوروبا.. ميلان إلى نصف النهائي بتعادله مع نابولي

هبة بريس _ رياضة

عبر ميلان الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بتعادله مع مواطنه ومضيفه نابولي 1-1 على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” في إياب ربع النهائي الثلاثاء.

وافتتح ميلان التسجيل عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو، قبل أن يدرك نابولي التعادل عن طريق النيجيري العائد من الإصابة فيكتور أوسيميهن (90+3).

ويلعب ميلان في نصف النهائي مع المتأهل من ربع النهائي الآخر بين مواطنه إنتر وبنفيكا البرتغالي اللذين يلتقيان على ملعب “جوسيبي مياتسا” الأربعاء، علما أن إنتر فاز ذهابا 2-0.

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