(فيديو) بوفال يواصل تألقه ويسجل ثنائية أمام الدحيل في الدوري القطري

2023-04-18 / 20:51
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واصل الدولي المغربي سفيان بوفال تألقه وسجل ثنائية في المباراة التي خسرها فريقه الريان أمام ضيفه الدحيل بأربعة أهداف لثلاثة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 15 من الدوري القطري.

ووقع بوفال الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 80.

وأضاف بعدها بوفال الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 94.

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