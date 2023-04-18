(فيديو) بوفال يواصل تألقه ويسجل ثنائية أمام الدحيل في الدوري القطري
واصل الدولي المغربي سفيان بوفال تألقه وسجل ثنائية في المباراة التي خسرها فريقه الريان أمام ضيفه الدحيل بأربعة أهداف لثلاثة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 15 من الدوري القطري.
ووقع بوفال الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 80.
📹 فيديو | هدف #الريان الثاني عن طريق اللاعب سفيان بوفال#الريان_الدحيل ٢-٣#الريان_الدحيل | #دوري_نجوم_QNB@AlrayyanSC pic.twitter.com/BL2W8XTnnS
— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) April 18, 2023
وأضاف بعدها بوفال الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 94.
📹 فيديو | هدف #الريان الثالث عن طريق اللاعب سفيان بوفال#الريان_الدحيل ٢-٤#الريان_الدحيل | #دوري_نجوم_QNB@AlrayyanSC pic.twitter.com/vSefEB1OJl
— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) April 18, 2023
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3 تعليقات
برافو بوفال الأسد المغربي ..
بوفال احسن مراوغ من العناصر الوطنية المغربي وله مؤهلات كبيرة ..
سفيان بوفال محترف داخل وخارج الميدان الكروي ويعتبر الهداف للريان…