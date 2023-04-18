عشرينيان في قبضة الأمن بسبب تصوير أفلام قصيرة

هبة بريس _ الرباط

تفاعلت ولاية أمن أكادير، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص ينتحل صفة شرطي ويحوز جهازا لاسلكيا ومعدات شبيهة بالتي تستعملها القوات العمومية.

وذكر مصدر أمني أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشخص آخر يشتبه في تورطه في تصوير أفلام قصيرة بالشارع العام بدون ترخيص، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش من العثور بحوزتهما على جهاز لاسلكي بلاستيكي وغشائين جلديين، أحدهما بداخله قطعة معدنية على شكل أصفاد.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما، البالغين من العمر 21 و22 سنة، للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية

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