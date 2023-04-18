“Wealth”… عبوك تقسم ثروتها مع حكيمي التي تقدر ب 3 ملايين يورو

2023-04-18 / 20:49
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هبة بريس _ بتصرف

من المتوقع ان تأخد قضية انفصال اشرف حكيمي و هبة عبوك مسلكا آخر قد يغضب الأخيرة .

وحسب صفحة “Wealth” الشهيرة على منصة “إنستغرام”، والتي يتابعها أزيد من 7 ملايين شخص فثروة هبة عبوك ستكون قابلة للتقسيم اذا ما اراد المغربي اشرف حكيمي ذلك

وقالت الصفحة ، أن أشرف حكيمي، قد يحصل على نصف ثروة طليقته هبة عبوك، التي قررت الانفصال عنه، على اعتبار أن حكيمي لا يملك أي أموال على الورق، بسبب تسجيله كل ممتلكاته باسم والدته

وانطلاقا من السالف ذكره فقد يحصل حكيمي على دعم مالي من طليقته، التي تقدر ثروتها الصافية بثلاثة ملايين دولار، بحسبما ذكرت صفحة

  • “Wealth”.

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    ‫2 تعليقات

    1. واش،هذ الملقب حكيمي عندو شي غيرة على زوجته ام لا كاسية عارية ويفتخر بها هذا يسمى ذيوت في ديننا الحنيف أين الرجولة ياديوت

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