زياش : والدتي فخوري بي.. وتسألني دائما عن الزواج مثل كل الأمهات المغربيات
هبة بريس : القسم الرياضي
كشف الدولي المغربي حكيم زياش بعض الأسرار بخصوص علاقته مع والدته التي تظهر دائما مع اللاعب في مختلف الأحداث الرياضية.
وقال زياش في تصريحات نقلتها صحيفة “فوغ” الهولندية :”والدتي فخورة بي، رغم أنها لا تظهر ذلك بشكل دائم”.
وأضاف :”نعم هي تسألني دائما عن الزواج مثل جميع الأمهات المغربيات، وأنا أتصل بها يوميا، ونتحدث دائما عن جميع المواضيع، إلى جانب الحديث الذي يخص الإبن مع والدته”
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