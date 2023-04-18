زياش : والدتي فخوري بي.. وتسألني دائما عن الزواج مثل كل الأمهات المغربيات

هبة بريس : القسم الرياضي

كشف الدولي المغربي حكيم زياش بعض الأسرار بخصوص علاقته مع والدته التي تظهر دائما مع اللاعب في مختلف الأحداث الرياضية.

وقال زياش في تصريحات نقلتها صحيفة “فوغ” الهولندية :”والدتي فخورة بي، رغم أنها لا تظهر ذلك بشكل دائم”.

وأضاف :”نعم هي تسألني دائما عن الزواج مثل جميع الأمهات المغربيات، وأنا أتصل بها يوميا، ونتحدث دائما عن جميع المواضيع، إلى جانب الحديث الذي يخص الإبن مع والدته”

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