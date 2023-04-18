تقرير يتحدث عن “عرض سعودي ضخم” لزيدان لتدريب فريق رونالدو

هبة بريس _ رياضة مرحبا

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية الرياضية عن أنباء متداولة بشأن عرض مالي ضخم من السعودية لمدرب كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان.

وقالت الصحيفة إن الأمر يتعلق بعرض لزيدان من أجل تدريب فريق النصر الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضافت الصحيفة الرياضية أن الحديث يدور حول عرض بقيمة 120 مليون يورو لموسمين. لكنها في الوقت عينه قالت إنه من الصعب التحقق من المعلومات الواردة من السعودية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعروض المالية.

وتساءلت الصحيفة الإسبانية عما إذا كان زيدان سيوافق على الانتقال إلى فريق تصنيفه منخفض في عالم الساحرة المستديرة، في حين أن العروض الأوروبية مستمرة له وهو يحب العيش في مدريد.

وأشارت “ماركا” إلى أنه بعد إقالة نادي النصر للمدرب الفرنسي رودي غارسيا، عين دينكو يليتشيتش مدربا مؤقتا، لكن النادي السعودي يود إعادة جمع رونالدو وزيدان

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