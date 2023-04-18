اشبيلية يعول على خبرة بونو ونجاعة النصيري في موقعة الإياب أمام مانشستر يونايتد

هبة بريس : القسم الرياضي

يعول نادي اشبيلية الإسباني على خبرة حارسه الدولي المغربي ياسين بونو ونجاعة مهاجمه يوسف النصيري أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد غد الخميس، ضمن إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ومن المنتظر أن يعتمد مدرب إشبيلية على الثنائي ياسين بونو ويوسف النصيري ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه، بعدما لعب حارس أسود الأطلس موقعة الذهاب أساسيا بينما دخل مواطنه النصيري كبديل وساهم في خروج فريقه بالتعادل.

ومعلوم أن مباراة الذهاب بين اشبيلية ومانشستر يونايتد التي أقيمت بملعب أولد ترافورد انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

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