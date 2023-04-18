الخارجية الروسية: التشيك صادرت دبابات مغربية وأرسلتها إلى أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا نقل التشيك دبابات مغربية كانت قيد التحديث لديها إلى منطقة القتال في أوكرانيا بأنه “انتهاك فاضح للقوانين الدولية لتجارة الأسلحة”.

جاء ذلك خلال رد وزارة الخارجية الروسية المنشور على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، حيث تابعت زاخاروفا أن روسيا تعتبر استيلاء جمهورية التشيك على الدبابات المغربية التي يجري تحديثها في البلاد لنقلها إلى أوكرانيا “انتهاكا فاضحا” للقانون الدولي، و”دليلا آخر على المسار العدائي المعادي لروسيا من جانب السلطات التشيكية، والذي لا تتورع فيه براغ عن انتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي التي تنظم تجارة الأسلحة ومصادرة ممتلكات الآخرين”.

وكانت المملكة المغربية، قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قد وقعت عقدا مع شركة Excalibur Army التشيكية لتحديث عدد 130 دبابة من طراز T-72B اشترتها المغرب من بيلاروس بين عامي 1999-2001، وفقا لوزارة الخارجية الروسية.

ومن بين هذه الدبابات تمت إعادة 56 دبابة إلى المغرب، فيما تبقى 74 دبابة، “صودرت لنقلها لاحقا إلى أوكرانيا”. وأضافت زاخاروفا أن الجانب المغربي واجه حقيقة أنه “مدان” أمام مينسك لعدم وفائه بالالتزام بعدم نقل الدبابات إلى دول ثالثة دون موافقة المصدر الرئيسي.

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