طيلة أسبوع عيد الفطر.. السماح بدخول “القفة” للسجناء

2023-04-18 / 14:38
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هبة بريس

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنه بمناسبة عيد الفطر السعيد سيسمح، بصفة استثنائية، للنزلاء بالتوصل بقفة المؤونة ابتداء من ثاني أيام العيد لمرة واحدة ولمدة أسبوع فقط، وذلك وفق برمجة زمنية معدة من طرف إدارات المؤسسات السجنية.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أنه ترسيخا لمقتضيات قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج باستثناء الأعياد الدينية من قرار المنع النهائي لقفة المؤونة نظرا لما لهذه المناسبة من وقع إيجابي على نفسية النزلاء ومن دور في توثيق الروابط التي تجمعهم بعائلاتهم، “سيسمح بصفة استثنائية، للنزلاء بالتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم وأقربائهم وكذا أعوان التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بالنسبة للسجناء الأجانب خلال زيارتهم لهم ابتداء من ثاني أيام العيد ولمرة واحدة ولمدة أسبوع فقط، وذلك وفق برمجة زمنية معدة من طرف إدارات المؤسسات السجنية”.

وتابع المصدر ذاته أن المؤسسات السجنية ستعمل على منح جميع التسهيلات اللازمة لنزلائها للاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالموعد المحدد والشروط المطلوبة لإدخال المؤونة الغذائية.

وأهابت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجميع عائلات النزلاء الانخراط الجدي والمسؤول والمساهمة الفعالة لإنجاح هذه العملية.

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‫3 تعليقات

  2. الله ايكون امعا اهلهم وايصبرهم اعلا افراقهم كف ماكان الحال الله ايكون فالعون خصوصا فهاد الايام نتاع العيد

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