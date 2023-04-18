اللجنة التأديبية تصدر عقوباتها بعد أحداث مباراة خريبكة و بركان

2023-04-18 / 15:22
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هبة بريس ـ رياضة 

أصدرت العصبة الاحترافية لكرة القدم بلاغا أكدت من خلاله أن اللجنة التأديبية قد اجتمعت وأصدرت عددا من القرارات الآتية بالنسبة للبطولة الاحترافية الأولى عن الجولة 22 و المتعلقة بمقابلة أولمبيك خريبكة ونهضة بركان.

و قررت اللجنة التأديبية تغريم نادي أولمبيك خريبكة مبلغ 50.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية مما أدى إلى توقف مؤقت للمباراة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.

كم قررت ذات اللجنة توقيف كابيلو سيكانيوغ، لاعب نادي أولمبيك خريبكة لمباراة واحدة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من قانون الانضباط.

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