بعد البرازيلية.. دفعة من “الأبقار الإسبانية” تصل لأسواق الدار البيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد الضجة الكبيرة التي أعقبت استيراد أبقار برازيلية لتعزيز عرض اللحوم الحمراء بالمغرب، نوع المستوردون المغاربة من وجهات الاستيراد و هاته المرة عبر الانفتاح على السوق الإسبانية.
و في هذا الصدد، قرر عدد من المستثمرين المتخصصين في استيراد قطيع البقر الأجنبي جلب كمية كبيرة من البقر الإسباني المخصص للذبح و خاصة بجهة الدار البيضاء سطات.
و وصلت في الأيام الماضية دفعة جديدة من الأبقار الإسبانية لإحدى الضيعات الكبيرة بمنطقة بمديونة ضواحي الدار البيضاء، حيث يجري حاليا إخضاعها لعملية الحجر الصحي و المراقبة البيطرية.
هاته الدفعة من الأبقار الإسبانية ستوجه مباشرة بعد تحصلها على التراخيص اللازمة للمجازر المخصصة للذبح و منها لعدد من المراكز التجارية الكبرى و كذا لمحلات الجزارة بمدينة الدار البيضاء و بعض المدن المجاورة لها.
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المجموع 13 آراء
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12 تعليقات
المهم هذه ابقار مزيانة
حلل وناقش دولة غير قادرة على تحقيق الإكتفاء في أي شئ !!! حتى فرنسا أوقفت صادراتها من الحبوب , أنا شخصيا أتوقع عام بون جديد في المغرب قبل نهاية 2030.
ديك ساعة قابلو مالين التديونان فايسبوك و الطبالة والغياطة !!!
المهم الحكومة تريد منا أكل اللحوم الحمراء كيفما كان نوعها هههههههههههه.
اللهم هذآ العجب أصبحنا نستورد الأبقار من إسبانيا التي هي المسبب الرئيسي في الاستلاء على ثروات مدينتين مغربيتين سبتة ومليلية المحتلتين من طرفهم لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
هذه المرة من أين ستستوردون لنا الأبقار ؟؟؟ هههههههههههه
على كل حال ابقار إسبانيا أفضل بكثير من ابقار البرازيل على الأقل جودتها عالية…
أصلا اللحوم الحمراء تسبب في امراض سرطانية للجسم نحن تركناها لكم …
المشكل الكبير هو أن أسعار اللحوم الحمراء لازالت مستمرة في الإرتفاع ما هذآ التناقد ؟؟؟؟؟؟!!!
أعتقد على هذا أن اللحوم الحمراء ستنخفض وستكون في متناول الجميع بدون استثناء هههههههههههه.
انهم يحركون العملة فقط والفاهم يفهم هههههههههههه.
هذه السنة سنضحي بالأبقار في عيد الأضحى استعدوا هههههههههههه.
أكيد هناك أرباح من هذه الصفقة يا حكومة في استيراد الابقار من البرازيل واسبانيا صفقة مربحة من بعد صفقة الطماطم والبصل هههههههههههه.