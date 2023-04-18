ألفيش يغير أقواله وينفي قصة الاغت.صاب

هبة بريس - وكالات

قال داني ألفيش مدافع منتخب البرازيل لكرة القدم يوم الاثنين إنه مارس الجنس بالتراضي مع المرأة التي تتهمه بالاعتداء

الجنسي عليها، ليغير أقواله فيما حدث في ملهى ليلي ببرشلونة في نهاية ديسمبر.

وقال محاموه في بيان إن المدافع البالغ عمره “39 عمره”، والمسجون بدون الإفراج عنه بكفالة منذ يناير، مثل اليوم بناء على طلبه أمام القاضي الذي يتولى التحقيق.

وجاء في البيان: أكد ألفيش أنه لم يخبرنا بما حدث في البداية ونفى حدوث علاقة جنسية لأن أولويته الوحيدة كانت إنقاذ زواجه.

وقال ألفيش للقاضي إنه حدث حالة من الاهتمام الفوري والانجذاب أثناء العلاقة الجنسية بينه وبين من تتهمه.

وأضاف: قال إن كل شيء حدث في دورة المياه دون أي قيود وبشكل طوعي. مارسا العلاقة الحميمية ولم تطلب (هي) أن يتوقف في أي لحظة أثناء العلاقة.

ونفى ألفيش في السابق الاتهامات التي ساقتها المرأة في يناير بشأن اعتداء جنسي مزعوم في ملهي ليلي ببرشلونة.

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