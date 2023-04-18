الدار البيضاء تحتضن النسخة السادسة للسباق الرياضي و التضامني “لاديفا رن”

هبة بريس

إحتفاءا باليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد، ستنظم الجمعية المغربية رياضة وثقافة، النسخة السادسة للسباق الرياضي والتضامني “لاديفا رن”، يوم 18 يونيو 2023 بمسالك الكولف “كازا كرين تاون” بالعاصمة الاقتصادية، بمشاركة مئات العدائين و أيضا الفاعلين الجمعويين والمهتمين بقضايا المرأة.

السباق الذي أصبح موعدا سنويا للتحسيس بأهمية الرياضة لدى النساء، من أجل الوقاية من مختلف الامراض المزمنة، يعد أيضا ملتقى للجمعيات الناشطة في مجال هذا المجال، من أجل إبراز سبل العلاج المتاحة ومواكبة الحالات المستعصية طبيا ونفسيا، بالاضافة الى العديد من الانشطة الترفيهية والرياضية التي يستفيد منها جميع الحاضرين.

ومنذ سنة 2016 تاريخ انطلاق النسخة الاولى لسباق “لاديفا رن” كتظاهرة رياضية وتضامنية لفائدة النساء المغربيات، تم دعم العديد من المبادرات لفائدة المصابات بالامراض المزمنة، بالاضافة الى توزيع المساعدات الغذائية واللعب والهدايا على اطفال القرى النائية بمختلف جهات المملكة.

كما يعد هذا السباق إلتزاما من السيدة سعاد اليعقوبي مديرة الجمعية المغربية رياضة وثقافة، بدعم قضايا المرأة وإبراز مختلف هذه الامراض التي تصيب سنويا مئات النساء المغربيات، وتشجيع ممارسة الانشطة الرياضية المختلفة، وعلى رأسها السباقات الرياضية.

وتتضمن تظاهرة “لاديفا رن” هذه السنة سباقا على الطريق تبلغ مسافته خمس كلمترات، بمسالك كولف كازا كرين تاون، الى جانب فضاءات للترفيه واخرى للجمعيات الشريكة، وورشات فنية ورياضية للاطفال الصغار، والقاسم المشترك الجري من أجل المتعة، واعطاء معاني تضامنية للخطوات الرياضية، مع إبراز خطورة مرض التصلب اللوحي المتعدد، كأحد أخطر الامراض المزمنة.

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