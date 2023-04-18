البيضاء.. توقيف 5 أشخاص متورطين في سرقة وكالات لتحويل الأموال

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و38 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة من داخل وكالات تحويل الأموال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمجموعة من أحياء مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد أن أظهرت الأبحاث الميدانية المكثفة تورط أربعة من بينهم في ارتكاب سرقات بالكسر من داخل عدة وكالات لتحويل الأموال، وفق أسلوب إجرامي يتمثل في الاستيلاء على الخزنات الحديدة من داخل هذه الوكالات ونقلها إلى أماكن أخرى حيث يتم كسرها وتفريغ محتوياتها من المبالغ المالية.

وأضاف أن الأبحاث أظهرت أيضا تورط المشتبه فيه الخامس في كراء السيارات التي يتم استعمالها في تنفيذ هذه العمليات الإجرامية، ومن بينها سيارة خفيفة جرى ضبطها بحوزة الموقوفين.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وتحديد مدى تورطهم في عمليات السطو والسرقات الموصوفة المسجلة، فيما تتواصل العمليات الميدانية من أجل حصر وحجز متحصلات هذا النشاط الإجرامي والوسائل المادية المستعملة في تنفيذه.

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