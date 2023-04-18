أسعار الملابس تصدم المغاربة.. ومواطنون “كسينا ولادنا غا بلكريدي”
هبة بريس - الرباط
تشهد مختلف الأسواق والمحلات التجارية حركية نشيطة خلال الأيام الأخيرة، استعدادا لعيد الفطر.
وككل عيد، أقبل عدد كبير من المواطنين على محلات الملابس، لاقتناء “كسوة العيد” لأبنائهم.
وفي هذا الصدد، تفاجأ عدد من المواطنين، بارتفاع أسعار الملابس بشكل غير مسبوق.
وتعليقا عن الأسعار، قال أحد المواطنين: “تصدمنا بهاد الغلا، اللبسة الرخيصة كتطيح عليك ب500 درهم”.
وأضاف آخر: “كنا مدابزين مع غلاء الخضر والمواد الغذائية، ولينا مدابزين مع أسعار الحوايج”، مسترسلا بالقول :” غالبية المواطنين كساو وليداتهوم غا بلكيدي باش يفرحوهوم فهاد المناسبة”
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2 تعليقات
انتضرو مفاجاة عيد الاضحى والدخول المدرسي والقاىءمة طويلة.ياصحاب الكهف
المغاربة دائما يشتكون ومن كل شيء سبحان الله واما تذهب إلى السوق ما تلحق معاهم والوا ويبانلك كاملين مرفحين. هذا هو العجب
الناس تعودوا على هذه الطريقة في العيش دائما الشكا بسبب أو بدونه