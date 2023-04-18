بعد اعتقال الغنوشي.. القبض على 3 قياديين في “النهضة”

هبة بريس - وكالات

قالت محامية ومسؤولون حزبيون، الثلاثاء، إن الشرطة التونسية ألقت القبض على ثلاثة قياديين بارزين في حزب النهضة المعارض بعد ساعات من القبض على زعيم الحزب راشد الغنوشي.

وقالت المحامية منية بوعلي، إن المسؤولين الذين ألقي القبض عليهم، هم: محمد القوماني، وبلقاسم حسن، ومحمد شنيبة. وأكد مسؤولون في الحزب الأمر.

وداهمت الشرطة في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء مقر حزب النهضة وأخلت جميع الحاضرين لبدء عملية تفتيش تستغرق أيامًا بعد إبراز أمر قضائي.

وألقت الشرطة القبض هذا العام على شخصيات سياسية بارزة تتهم سعيد بالانقلاب بعد قراره تعليق عمل البرلمان المنتخب عام 2021 والتحرك للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن الغنوشي تم إحضاره للاستجواب وتفتيش منزله بأوامر من النيابة العامة للتحقيق في “تصريحات تحريضية”.

وذكر محامو الغنوشي أنهم لا يعرفون مسار التحقيق معه وأنهم منعوا من مقابلته حتى الآن.

وقال الغنوشي في اجتماع للمعارضة يوم السبت إن “تونس من دون النهضة.. بلا إسلام سياسي ولا يسار ولا أي مكون آخر هي مشروع حرب أهلية”.

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