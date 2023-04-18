ميارة يتباحث مع وفد عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للنيجر

هبة بريس

تباحث رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، الاثنين بالرباط، مع وفد عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لجمهورية النيجر، يترأسه مالام ليغاري مايرو.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن السيد ميارة أشاد، في بداية هذا اللقاء، بالمستوى المتميز لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية النيجر، والتي توطدت على مر السنين في إطار من الاحترام والتعاون المثمر.

وأكد رئيس مجلس المستشارين على الأهمية الاستراتيجية التي توليها المملكة لتقوية علاقاتها مع البلدان الإفريقية، مذكرا بالزيارات الملكية المتعددة إلى إفريقيا، والتي جعلت المغرب مثالا فريدا للتعاون جنوب-جنوب.

وشكل هذا اللقاء، يضيف المصدر ذاته، فرصة شدد من خلالها السيد ميارة على الأهمية التي تكتسيها المجالس الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المؤسساتي، مستعرضا أوجه التعاون الوثيق بين مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية، مشيدا بالاستشارات والدراسات القيمة التي يقوم بها.

من جهته، نوه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لجمهورية النيجر، بجودة العلاقات متعددة الأبعاد التي تجمع البلدين.

واستعرض السيد ليغاري مايرو نبذة عن أنشطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لجمهورية النيجر، مشيرا إلى أن زيارته الحالية للمملكة تروم تعزيز علاقات التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، وتقاسم الخبرات في عدد من المجالات، خاصة القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية.

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