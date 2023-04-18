لابورتا: ريال مدريد نادي النظام والحكام.. و”النادي الملكي” يرد

هبة بريس - وكالات

فتح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، النار على الغريم التقليدي ريال مدريد، حيث اتهمه بأنه كان مفضلا دائما من جانب حكام المباريات، ووصف نادي العاصمة بأنه فريق النظام.

وتحدث رئيس برشلونة في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، للدفاع بقوة عن ناديه المتهم بدفع أموال لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، الذي كان يتولى منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام سابقا.

وأكد لابورتا أن برشلونة ليس لديه أي سبب للرد، فيما بدا أنه يسعى لتسليط الضوء على منافسه اللدود ريال مدريد.

وقال لابورتا: أريد أن أشير إلى أحد الأندية قرر من تلقاء نفسه المثول أمام القضاء عند حدوث المحاكمة.

أوضح رئيس برشلونة: ناد يقول إنه يشعر بالظلم. نادي ريال مدريد الذي تم تفضيله تاريخيا من خلال قرارات الحكام. تاريخيا وحاليا.

وتابع: لقد كانوا فريق النظام لأنهم كانوا قريبين من السلطة السياسية والمالية. أعتقد أنه من الجدير بالذكر أنه على مدى سبعة عقود كانت الغالبية العظمى من رؤساء اللجنة الفنية للحكام أعضاء سابقين أو لاعبين في ريال مدريد.

كشف لابورتا: لمدة 70 عاماً، كان الأشخاص الذين قاموا بتعيين الحكام لإدارة المباريات أعضاء أو لاعبين سابقين في ريال مدريد. في بعض الحالات، كل هؤلاء في نفس الوقت.

وأشار: لكي يظهر هذا النادي في محاكمة ويقول إنه يشعر بالظلم خلال أفضل فترة في تاريخ برشلونة، سيتم استخدام هذه المحاكمة لخلع أقنعتهم. إنها ممارسة غير مسبوقة للوقاحة.

وأكد لابورتا، الذي قال إن الاتهامات التي يواجهها فريقه تمثل “واحدة من أكثر الهجمات شراسة في تاريخنا”، مشددا على براءة برشلونة.

وأردف لابورتا: طوال تاريخنا الذي يبلغ 123 عاما، كان برشلونة دائما نموذجًا للعب النظيف داخل وخارج الملعب.

واستطرد: إذا كنا قد فزنا على مدى عقود عديدة ، فقد كان ذلك بلا شك نتيجة للجهود والموهبة والمعرفة.

وواصل لابورتا حديثه قائلا: لن تمنعنا أي حملة لتشويه سمعتنا من الاستمرار في أن نكون منظمة مرجعية في عالم الرياضة الذي يحظى بإعجاب الملايين من الكتالونيين وملايين آخرين حول العالم.

وألمح: أنا مقتنع تماما بأن برشلونة لم يقم بأي فعل بهدف تغيير المنافسة للحصول على ميزة. إذا كان هناك أي شخص أو كيان خاص خارج برشلونة استغل هذا السياق لارتكاب مخالفات، فسيكون النادي أول من يقوم بالتحقيق بشكل كامل.

من جهته، نشر ريال مدريد، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كلمات لابورتا من المؤتمر، كما كشف عن علاقة برشلونة بفرانسيسكو فرانكو حاكم إسبانيا بين 1939 و1975.

وأشار ريال مدريد إلى أن برشلونة منح فرانكو 3 ميداليات، بالإضافة إلى أنهم اختاروه كعضو فخري في النادي عام 1965.

وأضاف أن ملعب كامب نو افتتحه فرانكو بنفسه، وأن برشلونة تم إنقاذه 3 مرات من الإفلاس بدعم من فرانكو.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه في عهد نظام فرانكو، فاز برشلونة بـ8 بطولات دوري و9 بطولات لكأس ملك إسبانيا، في وقت ظل فيه ريال مدريد 15 عامًا للفوز بالدوري.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0