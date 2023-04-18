السودان.. حميدتي يوافق على هدنة لمدة 24 ساعة

2023-04-18 / 10:22
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هبة بريس - وكالات

أكد قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الثلاثاء، الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.

وقال في تغريدة على نوقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ننتظر المزيد من المناقشات مع وزير الخارجية الأميركي حول معالجة الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني على أفضل وجه”.

وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصالين هاتفيين منفصلين، أحدهما مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والآخر مع قائد قوات الدعم السريع.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن “شدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، للسماح بتسليم تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال، ولم شمل الأسر السودانية، والتأكيد على توفير الأمان لمنظمات المجتمع الدولي في الخرطوم”.

كما أعرب الوزير عن قلقه البالغ إزاء مقتل وإصابة العديد من المدنيين السودانيين بسبب القتال المستمر والعشوائي، وشدد على مسؤولية القائدين في ضمان سلامة ورفاهية المدنيين والموظفين الدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.

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‫8 تعليقات

  8. قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي تمهل 24 ساعة من الهدنة وعليهم التحاور لإنهاء أزمة المنطقة..

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