السودان.. حميدتي يوافق على هدنة لمدة 24 ساعة
أكد قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الثلاثاء، الموافقة على هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.
وقال في تغريدة على نوقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ننتظر المزيد من المناقشات مع وزير الخارجية الأميركي حول معالجة الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني على أفضل وجه”.
وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصالين هاتفيين منفصلين، أحدهما مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والآخر مع قائد قوات الدعم السريع.
وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن “شدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، للسماح بتسليم تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال، ولم شمل الأسر السودانية، والتأكيد على توفير الأمان لمنظمات المجتمع الدولي في الخرطوم”.
كما أعرب الوزير عن قلقه البالغ إزاء مقتل وإصابة العديد من المدنيين السودانيين بسبب القتال المستمر والعشوائي، وشدد على مسؤولية القائدين في ضمان سلامة ورفاهية المدنيين والموظفين الدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.
8 تعليقات
عليهم إيجاد حل سريع والخروج من هذا المأزق ..
الجيش السوداني يعمل ببطء حفاظا على ارواح المواطنيين وممتلكاتهم ..
اللهم احفظ السودان وجميع الدول العربية اللهم امين يارب العالمين..
اللهم نستودعك اهل السودان فاحفظهم واحرسهم بعينك التي لا تنام..
نتمنى ان ينتهي النزاع السوداني بين القيادتين في السودان ..
ان استمر الوضع في السودان على ما هو عليه فالامور ستخرج عن سيطرتها..
هناك أطراف خارجية تريد زعزعة استقرار السودان ..
قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي تمهل 24 ساعة من الهدنة وعليهم التحاور لإنهاء أزمة المنطقة..