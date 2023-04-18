متورط في ترويج شهب اصطناعية استخدمت في جناية قت.ل.. إيقاف شخص بالبيضاء

2023-04-18 / 10:13
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، والذي يشتبه في تورطه في ترويج الشهب الاصطناعية التي استخدمت في ارتكاب جناية القتل دون نية إحداثه.

وأبرز مصدر أمني أن مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء كانت قد فتحت بحثا قضائيا، بتاريخ 25 مارس المنصرم، على خلفية تعرض ضحية بالغ من العمر 19 سنة، لاعتداء جسدي مفضي إلى الموت باستعمال شهب نارية، وذلك بسبب نزاعات بين مجموعتين من المحسوبين على إلترات مشجعي كرة القدم.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها فرقة الشرطة، في المرحلة الأولى للبحث، يضيف المصدر، من توقيف المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة، قبل أن تقود التحريات المتواصلة إلى تحديد هوية مزوديهم بهذه الشهب ويتم توقيف أحدهم مساء أمس الاثنين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل بشكل مكثف العمليات الأمنية من أجل توقيف كل المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

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