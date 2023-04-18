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هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2023-04-18 / 09:58
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هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في شأن تنظيم الصيد البحري.

ويتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، والثاني بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب والمواسير الفولاذية، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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‫6 تعليقات

  1. لقد سئمنا من قرارتكم التافهة التي ادت بنا إلى التهلكة وفراغ الجيوب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  3. المشكل الكبير هو أن قراراتكم تكون حبر على ورق فقط ومسرحية تمثلونها أمام الرأي العام أما بالنسبة للفعل ضمير مستتر والفاهم يفهم هههههههههههه.

  4. ليس هنالك فرق بين قرارات الحكومة السابقة وقرارات الحكومة الحالية كلهم سواسية يريدون مصلحتهم فوق كل شيء..والمواطن البسيط يتخبط مع الزمن ولقمة العيش..

  5. لن يطرأ عليها أي تغيير ، قرارا يشبه قرارا ..(اسعار ملتهبة فقر هشاشة ) أين هو التغيير والاصلاح ، أنا في نظري لا داعي لهذا المجلس الرئاسي لأنه لايدرس سوى مصالحهم الخاصة فقط.

  6. نريد المعقول والتغيير والاصلاحات بمعنى الكلمة وليس كلام فارغ وتضييع الوقت هههههههههههه …

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