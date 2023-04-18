طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من السهول الداخلية وأقصى الجنوب الشرقي، مع نزول قطرات مطرية وبروز رعد محليا بمرتفعات الأطلس ومناطقه الغربية المجاورة.

كما يرتقب أن تكون السماء غائمة جزئيا بالريف وبالمنطقة الشرقية، إلى جانب تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بأمطار جد خفيفة محليا بالقرب من السواحل الأطلسية الجنوبية والوسطى.

وستتشكل كتل ضبابية محلية قرب السواحل الشمالية، مع احتمال تناثر حبات من الغبار جنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، وما بين 16 و 20 درجة بالسهول الداخلية والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 12 و 17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا بمعظم مناطق البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وعلى طول باقي السواحل الأطلسية.

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