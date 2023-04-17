ارتفاع ضحايا عاملات الفلاحة بالكارة إلى ثلاثة قتلى

2023-04-17 / 22:58
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حصيلة ضحايا حادث انقلاب سيارة فلاحية بالطريق الرابطة بين سطات والكارة، ارتفعت اليوم الاثنين إلى ثلاثة ضحايا من عاملات لقمة العيش الفلاحية.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحايا كن رفقة باقي زميلاتهن في العمل عائدات صوب مدينة الكارة على متن سيارة فلاحية قبل أن تنقلب الأخيرة، متسببة على الفور في مصرع سيدة فيما نقل الباقي لتلقي العلاجات الضرورية، إلا أن اثنين اخريتين منهن لفظتا نفسيهما قبل وصولهما إلى مستشفى إبن رشد مدينة الدارالبيضاء، في الوقت الذي لازالت الأخريات تحت المراقبة الطبية.

الحادثة المفجعة، عجلت بفتح تحقيق من قبل عناصر الدرك الملكي لتحديد المسؤوليات تحت اشراف النيابة العامة المختصة، فيما تجندت مجموعة من سيارات الاسعاف لنقل الضحايا، هذا في الوقت الذي رفعت فيه أصوات للمطالبة باصلاح البنية التحتية لبعض الممرات الطرقية بالمنطقة التي تعيش وضعا يسمح بوقوع المزيد من حوادث السير المميتة على حد تعبير ذات المصادر.

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تعليق واحد

  1. متى ينتهي هذا المسلسل الذي يذهب كل مرة بارواح العاملات وذلك بمنع نقلهن كالبهاءم داخل بيكوبات

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