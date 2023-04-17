عطلة عيد الفطر .. “الباطرونا” تدعو لمنح يوم إضافي للقطاع الخاص

2023-04-17 / 22:54
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هبة بريس _ وكالات

دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، المقاولات الخاصة إلى منح عطلة للأجراء، يوم الاثنين المقبل، وذلك بمناسبة عيد الفطر.

وكتب لعلج، في رسالة موجهة إلى أعضاء الاتحاد: “بمناسبة عيد الفطر، أدعو أرباب المقاولات في القطاع الخاص إلى النظر في إمكانية منح عطلة لأجرائهم، يوم 24 أبريل 2023”.

يشار إلى أن الحكومة قررت، يوم السبت المنصرم، أن تعطل عن العمل، بصفة استثنائية، إدارات الدولة والجماعات ‏الترابية ‏يوم الإثنين 24 أبريل 2023، الذي يلي عطلة العيد.

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