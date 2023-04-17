بوفال يختار المدرب الأفضل بين رونار وحاليلوزيتش والركراكي

هبة بريس : القسم الرياضي

اختار الدولي المغربي سفيان بوفال، مهاجم الريان القطري المدرب الأفضل للمنتخب الوطني المغربي بين كل من الفرنسي هيرفي رونار والبوسني وحيد حاليلوزيتش والمغربي وليد الركراكي.

وعند سؤاله عن المدرب الأفضل للمنتخب الوطني المغربي بين الثلاثي المذكور أثناء حلوله ضيفا على شبكة قنوات “الكأس” القطرية، قال بوفال إن وليد الركراكي هو المدرب الأفضل بالنسبة له بين الأسماء الثلاثة.

ومعلوم أن الدولي المغربي سفيان بوفال لعب مع المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة كل من هيرفي رونار ووحيد حاليلوزيتش ووليد الركراكي، علما أن بدايته مع المنتخب كانت تحت قيادة بادو الزاكي.

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