بوفال يختار المدرب الأفضل بين رونار وحاليلوزيتش والركراكي

2023-04-17 / 21:27
0

هبة بريس : القسم الرياضي

اختار الدولي المغربي سفيان بوفال، مهاجم الريان القطري المدرب الأفضل للمنتخب الوطني المغربي بين كل من الفرنسي هيرفي رونار والبوسني وحيد حاليلوزيتش والمغربي وليد الركراكي.

وعند سؤاله عن المدرب الأفضل للمنتخب الوطني المغربي بين الثلاثي المذكور أثناء حلوله ضيفا على شبكة قنوات “الكأس” القطرية، قال بوفال إن وليد الركراكي هو المدرب الأفضل بالنسبة له بين الأسماء الثلاثة.

ومعلوم أن الدولي المغربي سفيان بوفال لعب مع المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة كل من هيرفي رونار ووحيد حاليلوزيتش ووليد الركراكي، علما أن بدايته مع المنتخب كانت تحت قيادة بادو الزاكي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لاعب شطرنج كيني يتنكر بـ”نقاب” ليفوز بجائزة بطولة نسائية

لاعب شطرنج كيني يتنكر بـ”نقاب” ليفوز بجائزة بطولة نسائية

2023-04-17 / 20:11
Photo of بوفال يرفع راية التحدي.. ويؤكد :”علينا العودة بكأس أفريقيا إلى المغرب”

بوفال يرفع راية التحدي.. ويؤكد :”علينا العودة بكأس أفريقيا…

2023-04-17 / 19:51
Photo of نسيم عزوزي يرفض بلجيكا وتونس ويختار تمثيل المنتخب المغربي

نسيم عزوزي يرفض بلجيكا وتونس ويختار تمثيل المنتخب المغربي

2023-04-17 / 17:00
Photo of “كلوب” يعقد اجتماعا مع صلاح بسبب “إضاعته ركلات الجزاء”

“كلوب” يعقد اجتماعا مع صلاح بسبب “إضاعته ركلات الجزاء”

2023-04-17 / 16:43
Photo of بعد قرار عزله.. مرتضي منصور: نحترم أحكام القضاء المصري 

بعد قرار عزله.. مرتضي منصور: نحترم أحكام القضاء المصري 

2023-04-17 / 09:54
Photo of الزلزولي يتفوق على فينسيوس ويصبح أفضل مراوغ في الدوري الإسباني

الزلزولي يتفوق على فينسيوس ويصبح أفضل مراوغ في الدوري…

2023-04-16 / 21:12
Photo of مدرب وست هام يكشف أسباب غياب أكرد عن مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

مدرب وست هام يكشف أسباب غياب أكرد عن مواجهة…

2023-04-16 / 17:10
Photo of رسميا.. الأهلي المصري يعلن حضور 52 ألف مشجع لمباراته ضد الرجاء في دوري الأبطال

رسميا.. الأهلي المصري يعلن حضور 52 ألف مشجع لمباراته…

2023-04-16 / 15:48
Photo of حكم قضائي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

حكم قضائي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

2023-04-16 / 15:39
Photo of الجيش السوداني و”الدعم السريع” يوافقان على “فتح مسارات آمنة”

الجيش السوداني و”الدعم السريع” يوافقان على “فتح مسارات آمنة”

2023-04-16 / 14:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق