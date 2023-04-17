“معاناة الطلبة بشأن معادلة الشهادات الأجنبية” تصل البرلمان

2023-04-17 / 20:44
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عبد الله عياش / هبة بريس

في معرض جواب له على سؤال شفوي حول “معاناة الطلبة بشأن معادلة الشهادات الأجنبية” تقدم به الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي أن الوزارة ستصدر في الأشهر القادمة لائحة بأسماء الجامعات الدولية المعترف بها والتي يمكن الحصول على معادلة للشهادات التي تصدرها.

وأبرز الوزير أنه تم تشكيل لجنة لتحديد الجامعات المعترف بها، مشددا على أن المعادلة لن تمنح للشهادات التي يتم الحصول عليها من الجامعات غير المدرجة في اللائحة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن جودة التعليم ببعض الدول لا ترقى إلى المستوى المطلوب، مؤكدا أن هذه اللائحة ستمكن من تقليص آجال منح المعادلة للشهادات الجامعية

وفي تعقيب للفريق نفسه تلاه النائب البرلماني “محمد حوجر” أكد الاخير أن عدد الطلبة المغاربة الحاصلين على الشواهد من جامعات ومعاهد اجنبية في تزايد مستمر ، غير أن التعاطي مع معادلة شواهدهم مع الشهادات الوطنية يجعلهم يتأسفون على اختيارهم العودة لبلدهم، حيث تقابل طلباتهم ببطء شديد وتماطل من لدن الإدارة، الأمر الذي يفوت عليهم فرصة ولوج سوق الشغل وبالتالي المساهمة في تنمية البلاد.

وأضاف ” محمد حوجر” أن ” تشجيع هؤلاء الطلبة يتطلب تبسيط جميع إجراءات معادلة شواهدهم عبر رقمنة جميع مراحل هذه العملية ” قبل ان يشير الى ان مكافاة هؤلاء الطلبة الذين يمثلون مستقبل المغرب

وفي شق اخر قال عبد اللطيف ميراوي،، إنه تطبيقا للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تمت مراجعة التخصصات المرتبطة بسلك الإجازة، مشيرا إلى أن “جميع الإجازات ستتغير خلال الدخول الجامعي المقبل”.

وأوضح ميراوي، في جواب على سؤال شفوي حول “التقييم المرحلي لتدبير القطاع واعتماد سياسة عمومية بشأنه”، بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تتم بشراكة مع كافة القطاعات الوزارية والمحيط السوسيو-اقتصادي ومشاركة مختبر البحث العلمي من أجل إضفاء صيرورة على الإجازات الجديدة، لافتا إلى أن بعض تخصصات الإجازة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ 20 سنة.

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‫2 تعليقات

  1. تم معادلة ادشهادتي في المغرب في 2,5 سنة، الآن أنا في فرنسا و تمت المعادلة و الإقامة في 9 اشهر ،

  2. وماذا عن اصحاب الشواهد بالمعاهد العليا خصوصي الممنوعون ولوج وظائف الدولة ما ذنبهم؟؟؟

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