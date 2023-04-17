أسماء لمنور: “أرفض الغناء حاليا بالجزائر”

2023-04-17 / 20:28
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

صرحت الفنانة المغربية أسماء لمنور خلال حلولها ضيفة على برنامج “مراحل” مع الإعلامي علي العلياني، -صرحت- أنها لن تستطيع الغناء أو إحياء السهرات في الوقت الحالي بالجزائر.

و كشفت الفنانة المغربية أن قرارها جاء لعدة أسباب، في إشارة منها إلى الخلافات التي تفتعلها الدولة الجارة، و كذا الاستفزازات المتتالية التي تقدم عليها في كل فرصة أتيحت لها.

هذا و قالت لمنور: بصراحة لا أقبل الغناء في الجزائر، على أماني كبيرة جدا أن يصلح الله الحال”،مضيفة :”لأني شفت كدا تجربة من أعلى سدة بالبلاد إلى أصغرها لإصلاح الوضع بكل سلم ومحبة، لكن لما تمد اليد للصلح و تقابل بأشياء مالها طعمة”.

و جدير بالذكر أن تصريحات لمنور لقيت تفاعل كبير من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي، و كذا بعض الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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‫9 تعليقات

  4. مشاالله اعليك فنانتنا القديرة والمحترمة مبغاوش ايجيبوها البر امعنا الله يهديهم

  5. باز كاع العيب الي دارتو فينا الجزائر مزال طمعا ايجي عندها شي حدا مالمغرب الله يستر

  6. او كان ابغاو العلاقات تستمر بيناتنا اوكان شدو فومهم والبوغد والحقد الي امعمر قلبهم

  7. احنا مكنعرفوش النفاق والحقد الي اعلا السنا اعلا قلبنا باز اعليك الالا اسماء اكلامك افمحلو

  9. ان غنيت في الجزائر ساخرين المسجد الاقصى التحرريين سبتة ومليلية
    غناؤك ريح لا منفعة له
    والنساء سوقهن خاوي

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