أسماء لمنور: “أرفض الغناء حاليا بالجزائر”

2023-04-17 / 20:28
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

صرحت الفنانة المغربية أسماء لمنور خلال حلولها ضيفة على برنامج “مراحل” مع الإعلامي علي العلياني، -صرحت- أنها لن تستطيع الغناء أو إحياء السهرات في الوقت الحالي بالجزائر.

و كشفت الفنانة المغربية أن قرارها جاء لعدة أسباب، في إشارة منها إلى الخلافات التي تفتعلها الدولة الجارة، و كذا الاستفزازات المتتالية التي تقدم عليها في كل فرصة أتيحت لها.

هذا و قالت لمنور: بصراحة لا أقبل الغناء في الجزائر، على أماني كبيرة جدا أن يصلح الله الحال”،مضيفة :”لأني شفت كدا تجربة من أعلى سدة بالبلاد إلى أصغرها لإصلاح الوضع بكل سلم ومحبة، لكن لما تمد اليد للصلح و تقابل بأشياء مالها طعمة”.

و جدير بالذكر أن تصريحات لمنور لقيت تفاعل كبير من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي، و كذا بعض الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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