لاعب شطرنج كيني يتنكر بـ”نقاب” ليفوز بجائزة بطولة نسائية

2023-04-17 / 20:11
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هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن بطولة الشطرنج النسائية المفتوحة في كينيا، شهدت تنكر لاعب شطرنج يبلغ من العمر 25 عاما في زي امرأة من أجل المنافسة فيها.

وبحسب المصادر ذاتها فقد ارتدى اللاعب ستانلي أوموندي برقعا من رأسه حتى قدميه، ونظارة كي يبدو شبيها بميليسنت أوور، في خطوة شكك بها المنظمون، بعد أن فاز في المنافسة، واُكتشفت الحيلة في النهاية.

ودافع أوموندي عن نفسه وكتب رسالة اعتذار، قال فيها إن لديه “احتياجات مالية”، وإنه مستعد لتحمل كل عواقب أفعاله.

وقال رئيس اتحاد الشطرنج الكيني، برنارد وانجالا، إنه من المحتمل أن يتم منع اللاعب من ممارسة اللعبة لعدة سنوات، لكن لن يتم استبعاده من الشطرنج إلى الأبد.

وأضاف: “لم نشكّ في اللاعب في البداية، لأن ارتداء الحجاب هو أمر طبيعي، لكن ما أثار شكوكنا أنه انتصر على كل اللاعبات المميزات للغاية، ومن غير المحتمل أن يكون هناك لاعب جديد لم يسبق له أن لعب الشطرنج بهذه القوة”.

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