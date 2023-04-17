بوفال يرفع راية التحدي.. ويؤكد :”علينا العودة بكأس أفريقيا إلى المغرب”

هبة بريس : القسم الرياضي

رفع الدولي المغربي سفيان بوفال، مهاجم الريان القطري راية التحدي مؤكدا قدرة المنتخب الوطني المغربي على التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج مطلع العام القادم.

وقال بوفال في حوار أجرته معه شبكة قنوات “الكأس” القطرية :” الآن علينا أن نسترخي قليلا وأن نواصل مسارنا بنفس الوتيرة، من أجل العودة بكأس أفريقيا إلى المغرب”.

وأضاف :”نمتلك منتخبا قويا بخط دفاعي قوي وملتحم، إلى جانب لاعبين مميزين في الهجوم يمكنهم خلق الفارق في أي وقت”

ومعلوم أن سفيان بوفال كان قد تألق مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم قطر 2022، كما تألق في المباراة الودية السابقة أمام البرازيل بعدما سجل خلالها الهدف الأول لأسود الأطلس.

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