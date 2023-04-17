حادث مروري بإقليم مكناس يتسبب في إنقلاب حافلة بدون إصابات

2023-04-17 / 18:30
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هبة بريس _ مكناس

شهدت منطقة سيدي علي، يوم الاثنين 17/4/2023 حوالي الساعة 10 صباحا تعرض حافلة للنقل العمومي لحادثة سير على الطريق الوطنية رقم 13 على حدود قيادة المغاصيين، بسبب خطأ بشري ، انحرفت خلاله الحافلة على الجانب الأيمن للطريق .
وتشير المعطيات الأولية المستقاة من عين المكان أن الحادث يعزى حسب الروايات من عين المكان الى خطأ بشري يرجح أنه بسبب اغفاءة أو سهو للسائق أثناء قيادته للحافلة فيما مصادر اشارت الى تفادي السائق الاصطدام بشاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس .
المعطيات أكدت أن الحافلة في حالة ممتازة ولا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات مما مكن من تقليل الخسائر.
ولم يسفر الحادث حسب المعلومات المتوفرة عن إصابات خطيرة في صفوف المرتفقين في الوقت الذي تم نقل خمسة اشخاص من بينهم السائق على متن سيارة الاسعاف الى مستشفى محمد الخامس بمكناس لتلقي الفحوصات اللازمة والاسعافات الاولية
و بحسب المصادر فقد فتحت الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق، تحقيقا داخليا لتحديد الملابسات النهائية للحادث .
يذكر ايضا ان مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية حضرا على الفور الى عين المكان . واكدت ادارة الشركة المفوض لها أن الحالة الميكانيكية للحافلة ممتازة وسليمة بما في ذلك الفرامل والعجلات

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