نسيم عزوزي يرفض بلجيكا وتونس ويختار تمثيل المنتخب المغربي

هبة بريس : القسم الرياضي

رفض اللاعب نسيم عزوزي، المحترف في أندرلخت منتخبي بلجيكا وتونس واختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي، بعدما تلقى دعوة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للمشاركة مع المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة.

وسبق للاعب البالغ من العمر 17 سنة أن خاض 10 مباريات مع المنتخب البلجيكي لأقل من 16 سنة سجل خلالها 5 أهداف، كما لعب أربع مباريات مع المنتخب البلجيكي لأقل من 17 سنة.

ويشغل نسيم عزوزي مركز المهاجم الأوسط، كما يلعب أيضا كجناح أيمن، ويحمل ثلاث جنسيات هي المغربية والتونسية والبلجيكية، حيث ازداد في بلجيكا وهو من أب تونسي وأم مغربية.

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