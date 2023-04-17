نسيم عزوزي يرفض بلجيكا وتونس ويختار تمثيل المنتخب المغربي

2023-04-17 / 17:00
0

هبة بريس : القسم الرياضي

رفض اللاعب نسيم عزوزي، المحترف في أندرلخت منتخبي بلجيكا وتونس واختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي، بعدما تلقى دعوة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للمشاركة مع المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة.

وسبق للاعب البالغ من العمر 17 سنة أن خاض 10 مباريات مع المنتخب البلجيكي لأقل من 16 سنة سجل خلالها 5 أهداف، كما لعب أربع مباريات مع المنتخب البلجيكي لأقل من 17 سنة.

ويشغل نسيم عزوزي مركز المهاجم الأوسط، كما يلعب أيضا كجناح أيمن، ويحمل ثلاث جنسيات هي المغربية والتونسية والبلجيكية، حيث ازداد في بلجيكا وهو من أب تونسي وأم مغربية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “كلوب” يعقد اجتماعا مع صلاح بسبب “إضاعته ركلات الجزاء”

“كلوب” يعقد اجتماعا مع صلاح بسبب “إضاعته ركلات الجزاء”

2023-04-17 / 16:43
Photo of بعد قرار عزله.. مرتضي منصور: نحترم أحكام القضاء المصري 

بعد قرار عزله.. مرتضي منصور: نحترم أحكام القضاء المصري 

2023-04-17 / 09:54
Photo of الزلزولي يتفوق على فينسيوس ويصبح أفضل مراوغ في الدوري الإسباني

الزلزولي يتفوق على فينسيوس ويصبح أفضل مراوغ في الدوري…

2023-04-16 / 21:12
Photo of مدرب وست هام يكشف أسباب غياب أكرد عن مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

مدرب وست هام يكشف أسباب غياب أكرد عن مواجهة…

2023-04-16 / 17:10
Photo of رسميا.. الأهلي المصري يعلن حضور 52 ألف مشجع لمباراته ضد الرجاء في دوري الأبطال

رسميا.. الأهلي المصري يعلن حضور 52 ألف مشجع لمباراته…

2023-04-16 / 15:48
Photo of حكم قضائي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

حكم قضائي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

2023-04-16 / 15:39
Photo of الجيش السوداني و”الدعم السريع” يوافقان على “فتح مسارات آمنة”

الجيش السوداني و”الدعم السريع” يوافقان على “فتح مسارات آمنة”

2023-04-16 / 14:58
Photo of بلال الخنوس يسجل ويساهم في قيادة فريقه للفوز أمام أندرلخت

بلال الخنوس يسجل ويساهم في قيادة فريقه للفوز أمام…

2023-04-16 / 13:59
Photo of أكرد يغيب عن مباراة وست هام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

أكرد يغيب عن مباراة وست هام ضد أرسنال في…

2023-04-16 / 13:09
Photo of ريال مدريد يعود بفوز ثمين من أرض قاديش

ريال مدريد يعود بفوز ثمين من أرض قاديش

2023-04-16 / 12:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق