“صدمة” بعد انتخاب مبدع رئيساً للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب..٦

هبة بريس _ الرباط

انتخب محمد مبديع، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، الاثنين، رئيسا للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، وهو منصب يؤول وفقا للدستور، إلى المعارضة.

وتم انتخاب النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبدع رئيسا لهذه اللجنة بمجموع أصوات بلغ 250 صوتا.

وتفاعلا مع الموضوع كتب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ” من بين المنجزات المهمة للرجل تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية تشير إلى وجود إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ببلدية الفقيه بن صالح والتي يتولى رئاستها منذ سنة 1997 إلى غاية يومه”.

و كتب الغلوسي في منشور على فايسبوك : “يضاف إلى منجزاته أيضا شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام والتي احيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استهلت أبحاثها بالإستماع الى رئيس الفرع الجهوي للجمعية ومسؤولين وموظفين ومنتخبين بجماعة الفقيه بنصالح كما حجزت الفرقة المذكورة العديد من الوثائق ذات الصلة بالقضية والتي استغرقت اربع سنوات في البحث التمهيدي ولم تظهر نتائجها لحدود الآن”.

وختم الغلوسي منشوره الفايسبوكي قائلاً : “يبدو أن البلد مصاب بالعقم ولذلك لانريد أن نفرط في الكفاءات التي تمرست لسنوات طويلة ولها خبرة كبيرة وحنكة في التسيير وقادرة على تخراج العينين رغم تورطها في الفساد بل وتقديم دروس للمغاربة في الشفافية والحكامة والنزاهة وحقوق الإنسان”.

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