“كلوب” يعقد اجتماعا مع صلاح بسبب “إضاعته ركلات الجزاء”

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، سيعقد مع لاعبه المصري محمد صلاح لتحديد مصير ركلات الجزاء في الفريق إن كان سيستمر اللاعب المصري المسدد الأول لها أم يتم إعفاءه من الأمر.

وقالت صحيفة “دايلي ميل” إن صلاح الذي يعتبر المنفذ الأول للركلات منذ وصوله إلى الآنفيلد في 2017، قد يتخلى عن المهمة، مشيرة إلى أن كلوب سيتحدث مع اللاعب بهذا الخصوص.

وأضاع صلاح آخر ركلتين منحتا لليفربول في الدوري الإنجليزي سواء في هزيمتهم 1-0 من بورنموث أو تعادلهم 2-2 مع أرسنال، في الوقت الذي يعاني فريقه للوصول للمربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا, يحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 44 نقطة بفارق 12 نقطة عن المركز الرابع.

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