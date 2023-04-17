“لحريك”.. مستشارة جماعية بمجلس عمالة مكناس سافرت إلى فرنسا مع وفد في مهمة ولم تعد

هبة بريس _ مكناس

كشفت مصادر خاصة، أن مستشارة جماعية بمجلس عمالة مكناس خرجت في مهمة مع وفد من مجلس عمالة ممناس الى فرنسا في إطار مهمة تهدف الى بناء جسور التعاون بين مؤسسة فرنسية تشتغل في مجال المحميات في افق الاستفادة من خبراتها ونقلها الى منطقة زرهون .

ولفتت ذات المصادر أن هذه المستشارة فور وصولها الى فرنسا اختفت عن الوفد المكلف بمهمة رغبة منها في الابقاء داخل التراب الفرنسي في إطار الحريك وعدم رجوعها للمغرب .

المصادر ذاتها وصفت واقعة المستشارة الجماعية بالسابقة الخطيرة والاولى من نوعها بمجلس عمالة مكناس وفضيحة من العيار الثقيل هزت الرأي المكناسي، متهمة وفد مجلس عمالة مكناس بأبطال هذه الفضيحة .

جدير بالذكر أن المستشارة المعنية وفق مصادر مطلعة، فإنها مستشارة عن دائرة أيت مرزوك،تعمل مستشارة جماعية بجماعة عين الجمعة نواحي مكناس وعضو بمجلس عمالة مكناس ، التي يمثلها بنفس الدائرة أيضا مستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار و الذي يشغل أحد النواب بجماعة عين الجمعة وفق ذات المصدر، و يقطن بالديار الفرنسية حيت يدير شركة لتشغيل العمال المغاربة بالضيعات الفلاحية الفرنسية في إطار عقد عمل. هل يا ترى كل هاته مجرد صدف؟ ام ان السياسة اصبحت ملادا سهلا للاسترزاق بدل الترافع على الساكنة القروية التي اصبحت تعيش الويلات في ظل الظروف الحالية يضيف مصدرنا.

ذات المصادر، نقلت أن تفاصيل الواقعة إلى 15 نونبر 2022 حينما غادر وفد من مجلس عمالة مكناس ضم رؤساء لجان وموظفين واعضاء ورئيسة لجنة، أرض الوطن في زيارة إلى فرنسا في إطار التعاون اللامركزي والشراكة بين مجلس عمالة مكناس والمنتزه الطبيعي الجهوي الفرنسي ( للاند دو كاسكوني) بمدينة ( BELIN- BELIET)، ما بين 15 و 19 نونبر 2022، حيث لوحظ عودة جميع أعضاء الوفد بإستثناء نائبة رئيس لجنة التنمية القروية والحضارية والماء والبيئة، المستشارة الجماعية بجماعة عين جمعة عن حزب الأحرار.

واضافت ان عامل عمالة مكناس قام بتوجيه استفسار إلى رئيس مجلس عمالة مكناس مؤرخ بتاريخ 5 يناير 2023، يطالبه من خلاله بتقديم توضيحات بخصوص مغادرة الوفد أرض الوطن قبل توصله بأوامر التنقل لأداء مهمة، وكذا عدم رجوع السيدة (م. ب) من فرنسا رغم انتهاء الزيارة إلى يومنا هذا، علما أن الوفد سافر بدون أوامر بالتنقل للقيام بمهمة التي يؤشر عليها والي جهة فاس مكناس بحسب ذات المصادر.

مشيرة الى أن الوفد توصل بأوامر التنقل لأداء مهمة بعد العودة من فرنسا إلى أرض الوطن، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الواقعة.

الى ذلك يتساءل الكثير من المهتمين والمهتمات بالشأن العام المحلي بمكناس وبجماعة عين جمعة عن خبايا هذه الواقعة المؤلمة وعن الإجراءات المتخذة في حق العضوة المذكورة من قبل رئاسة مجلس عمالة مكناس التي غابت عن بعض دورات الجماعة ومجلس العمالة ..وهل سيتم فتح تحقيق في الموضوع؟ وهل سيتم إلغاء عضويتها كمستشارة.

كما يتساءل الرأي العام المكناسي عن الاجراءات التي إتخدها رئيس مجلس عمالة مكناس قبل الرحلة و بعدها بما فيها معايير اختيار أعضاء الوفد ، هل أخبر المجلس و السيد العامل مباشرة بعد عودة الوفد؟…..

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