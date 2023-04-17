المغرب وكوريا الجنوبية يتطلعان لتطوير التعاون في مجال السكك الحديدية

هبة بريس

شكل موضوع تطوير التعاون في مجال السكك الحديدية محور اجتماع عمل عقده، اليوم الاثنين بالرباط، وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل مع سفير كوريا الجنوبية بالمغرب كيونغ تشونغ، الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى.

وأشاد الطرفان في بداية هذا اللقاء، بتميز علاقات التعاون التي تجمع بين المملكة المغربية وكوريا الجنوبية، خاصة في ميدان النقل واللوجيستيك، كما أعربا عن تطلع البلدين لتطوير هذه الروابط بشكل أكبر.

وبهذه المناسبة، أوضح السيد عبد الجليل، في تصريح للصحافة، أن المباحثات توقفت أيضا عند قطاع السكك الحديدية والنقل الفائق السرعة، مضيفا أن المغرب وكوريا الجنوبية يهتمان بحماية البيئة في هذا القطاع، فضلا عن تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين في المستقبل.

من جانبه، أوضح السيد تشونغ، في تصريح مماثل، أن المباحثات تمحورت حول بناء القدرات، والعمل من أجل الاقتصاد الأخضر.

كما تطرقت أيضا إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وكوريا في مجالي الصناعة السككية والسرعة الفائقة.

وتباحث الجانبان بشأن سبل تعزيز قدرات البلدين في ميدان النقل المستدام وكذا الاستثمار في البنيات التحتية المرتبطة به.

وبهذه المناسبة، قدم السيد تشونغ، دعوة للسيد عبد الجليل للقيام بزيارة عمل لكوريا من أجل تطوير سبل التعاون بين البلدين في هذه المجالات.

في ختام هذا اللقاء، اتفق الطرفان على العمل المشترك من أجل تعزيز روابط التعاون بين البلدين، عبر تعميق التشاور واللقاءات بين خبراء البلدين والاستثمار المستدام واستعمال التكنولوجيا الحديثة في ميداني النقل واللوجيستيك، وكذا الاستفادة من الخبرة الكورية في مجال الصناعة السككية.

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