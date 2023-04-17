رؤساء المؤسسات التعليمية يرفضون استمارات تاركة ويطالبون الوزارة بتخفيف الأعباء

هبة بريس_ الرباط

بعد المقاطعة الناجحة لتكوينات جمعية تاركة من أجل البيئة والتنمية بالعديد من المديريات الاقليمية، وبعد سيل البلاغات المنددة بواقع الحال الذي أثقل كاهل رؤساء المؤسسات التعليمية دون تحفيزات مادية تذكر ماعدى أطنان المذكرات والمهام التي تكون غالبا خارج الاختصاصات، خرجت جمعية المديرين والمديرات للتعليم الابتدائي فرع سطات، ببلاغ اليوم الاثنين ثمنت من خلاله الروح النضالية التي أبان عنها رجال ونساء الادارة التربوية بربوع الوطن عبر رفضهم ملأ استمارات جمعية تاركة التي هي من اختصاص الجمعية ذاتها ” تاركة”، ومنتسبيها الذين يتقاضون عن ذلك تعويضات سخية خلال تكويناتهم وتنقلاتهم.

بلاغ جمعية المديرين والمديريات بالتعليم الابتدائي فرع سطات ، نوه بمقاطعة محطة التكوينات المتعلقة بجمعية تاركة أيام 13و14 أبريل 2023، مؤكدا أن موقفه هذا، يأتي ردا على مراسلة المديرية الإقليمية بسطات المؤرخة في 14 أبريل 2023 والتي تدعو فيها المديرات والمديرين إلى تعبئة البحث الميداني بالصيغة الالكترونية عبر منصة إلكترونية وكذلك تصديره ورقيا وطبعه وإرساله إلى المديرية قبل متم الخميس 20 أبريل 2023.

وعليه فإن المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب بإقليم سطات المجتمع يوم الاثنين 17 ابريل 2023 لمناقشة مستفيضة لما آلت إليه أوضاع الإدارة التربوية وطنيا وجهويا وإقليميا من إجهاز على المكتسبات وإثقال كاهل الإدارة التربوية بمهام إضافية دون أي تحفيز يذكر فإن المكتب الإقليمي يعلن عما يلي :

_ التنديد بمواصلة إثقال كاهل الإدارة التربوية بمهام وأعمال إضافية لا تندرج ضمن اختصاصاتها. _الاستمرار في مقاطعة كل ما يتعلق بجمعية تاركة من تعبئة ما هو رقمي وورقي.

_الاستعداد للانخراط في البحث العلمي والتربوي شريطة أن يكون ذلك مؤطرا بنصوص قانونية مع توفير وسائل العمل التربوي والإداري وتقديم تحفيزات مادية لائقة.

كما دعا المكتب الاقليمي رص الصفوف في الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي استعداد الإدارة التربوية لخوض اشكال نضالية صونا للكرامة ودفاعا عن المكتسبات.

ويذكر، أن المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب فرع النواصر ومكتب جمعية المتصرفين التربويين بالنواصر، خرج بدورهما في وقت سابق ببلاغ مشترك، أكدا بدورهما أنه وفي إطار استمرارية مقاطعة أشغال وعمل البحث الميداني لجمعية تاركة من أجل البيئة والتنمية، وبناء على مراسلة المديرية الإقليمية بتاريخ 07 أبريل 2023 تحت رقم 664/ ش ت / 03/ ، فإنهما يدعوان المديرين إلى مقاطعة حضور الدورات التكوينية المزمع تنظيمها أيام 11 و 12 أبريل 2023 لمناقشة وتدارس المعطيات والمجالات الواردة في الاستمارات موضوع البحث الميداني فإن التشاور مع قواعد كل منهما يؤكدان التنديد باستمرار إثقال كاهل الإدارة التربوية بمهام إضافية منها ما لا يدخل ضمن اختصاصات الإدارة التربوية وبدون تعويض، مع التأكيد على عدم تعبئة الاستمارات الورقية والالكترونية المتعلقة بهذا الاحصاء، مع الاستعداد للانخراط في البحث العلمي والتربوي شريطة أن يكون مؤسساتيا ومؤطرا بنصوص قانونية.

ويذكر، أن موضوع ملأ هذه الاستمارات المرهقة والطويلة والمملة، قد ولد احتقانا وتذمرا بين صفوف نساء ورجال الادارة التربوية دون تعويض، مطالبين جمعية تاركة المعنية بهذا الأمر انتذاب ممثلين عنها للقيام بهذه العملية بالاعتماد على قاعدة البيانات المتضمنة لمنظومة مسار، مستغربين في الوقت ذاته، اسناد هذه المهمة لمديري ومديرات المؤسسات التعليمية، للقيام بأعمال هي من صميم مهام الجمعية المعنية ( تاركة.)

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