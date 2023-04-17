بركان .. الكلاب الضالة تصيب حوالي 20 شخصا بجروح متفاوتة

هبة بريس : وجدة

عاشت مدينة بركان ليلة السبت 15 أبريل الجاري، على وقع اعتداءات شرسة لمجموعة من الكلاب الضالة على مواطنين بمجموعة من الأحياء السكنية، حي ورطاس ودوار جابر وسيدي سليمان شراعة، أصيب على إثرها ازيد من 20 شخصا على الأقل بجروح متفاوتة الخطورة، كما نتج عنها بتر أصابع أحد الأطفال.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي الدراق ببركان، بعد إصابتهم بجروح، وذلك على مستوى الوجه والرأس والأصابع، لتلقي العلاجات الضرورية واللازمة.

وخلف الحادث، ردود أفعال لدى ساكنة بركان، في ظل تفاقم ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالأحياء السكنية ببركان، وهجومها المستمر على الساكنة، مطالبة السلطات المحلية بالتدخل.

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